С Путинцевой и Дияс. Казахстанские теннисистки рассказали о настрое на Кубок Федерации в Астане

Капитан сборной Казахстана Диас Доскараев рассказал о соперниках и главной задаче команды.

— Снова мы играем в Астане — в этот раз, Кубок Федерации. Это большой турнир. Мы собрали сильнейшую команду по результату и по рейтингу. У нас отличные шансы пройти в плей-офф второй Мировой группы — девушки в отличной форме. Первый номер нашей команды Юлия Путинцева, вторая — Зарина Дияс. Присоединилась к команде Галина Воскобоева. Дебютируют Гозаль Айнитдинова и Анна Данилина.

Но и наши соперники не слабые — группа Азия/Океания очень непростая. В Индии мы уступили Японии, которая сейчас играет во второй Мировой группе. В нашей группе главный конкурент сейчас — это Индия. Если пройдем в финал, то там соперником, скорее всего, будет Китай.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Состав у Китая очень сильный. Даже без первой ракетки. Я надеюсь, что нам удастся повторить успех 2013 и 2017 годов, когда мы вышли в стадию плей-офф второй Мировой группы. Хотим пробиться в Мировую группу, чего прежде сделать не удавалось. Игроки прошли плодотворную подготовку и вышли на пик формы к Кубку Федерации, — отметил Доскараев.

— Какие варианты есть для парной комбинации? В прошлый раз не было сильного игрока в паре, который разгрузил бы Путинцеву с Дияс.

— Как вы помните, в Индии была сумасшедшая нагрузка на Юлию и Зарину. Они выступали каждый день. И в одиночке, и в паре. Скамейка запасных у нас была не самая длинная и глубокая. Определенная нагрузка легла на них и в финале с Японией не хватило сил.

Конечно, хотелось бы, снять нагрузку, чтобы Юлия с Зариной концентрировались на одиночке. Рады, что в строй вернулась Галина Воскобоева. Анна Данилина завершила университет и присоединилась к команде — это ее дебют. Мы рассчитываем, что наша первая пара, — это Воскобоева и Данилина. Но у нас все могут сыграть в паре. Скажем, Юлия с Зариной прошли первый круг в Австралии, обыграли сильных игроков в паре.

— Оцените, пожалуйста, насколько хард будет нам удобнее, чем грунт.

— В начале года много турниров проходят на харде. А грунт, скажем, для Китая сложным не будет. Чтобы девушкам было полегче, мы выбрали хард. Я считаю, что это хороший вариант.

Дебютирует в Астане Дияс — одна из сильнейших теннисисток Казахстана прежде не играла в домашним турнирах за сборную.

— Я не знала, кто будет играть от Таиланда и Индии. В прошлом году с индийской спортсменкой играла и обыграла. А из Таиланда будет молодая теннисистка — в ближайшее время поищем о ней информацию и подготовим план. Форма не самая идеальная, но хорошая. Выложу все силы, — сказала Дияс.

— Есть большая вероятность, что мы выйдем в финал турнира, где предстоит матч с Китаем. У Вас есть понимание, как обыграть их в финале группы?

— Я заранее не люблю говорить. Как выйдем в финал, там и будем работать над планом. Я знаю, как играют их первый и второй номера, но они очень разные. С обеими играла. К каждой нужен индивидуальный подход.

Первым номером сборной Казахстана остается Путинцева. 24-летняя теннисистка надеется, что ее игра принесет позитивный результат.

— Я приехала из Питера. Там тоже было достаточно прохладно, поэтому, к климату и снегу я уже привыкла. Я считаю, что нахожусь в хорошей форме. Буду биться до последнего. Надеюсь, моя работа принесет результат, — поделилась Путинцева.

Одним из главных возвращений в национальную команду стал приезд Воскобоевой. Теннисистка должна усилить команду в парной комбинации.

— Я считаю, что я до сих прибавляю. Работаю над многими элементами. Не люблю говорить о своей форме. Считаю, что она будет хорошей и вы все скоро сами увидите. Галина Воскобоева

— С кем Вам удобнее играть в паре?

— Я пробовала играть только с Аней и Юлей. С Зариной мы еще не пробовали. Поэтому я не могу ответить за всех. Сложно ответить на этот вопрос. Что-то будет зависеть от соперниц — под каждого формируется не только тактика, но и пара. Сейчас мы чаще играем с Аней. Юлия с Зариной должны сфокусироваться на одиночке. Я думаю, что решение будет зависеть от того, решающая это пара или нет и на какой стадии будет матч.