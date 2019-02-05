Вытащить себя из болота. Касаткина и Павлюченкова пытаются спасти сборную России
Сборная России впервые с 1997 года проведёт матчи Кубка Федерации вне Мировых групп. Соперниками на групповом этапе будут Польша и Дания.
Сборная России впервые с 1997 года проведёт матчи Кубка Федерации вне Мировых групп. Соперниками на групповом этапе будут Польша и Дания.
Впервые за долгие годы сборной России придётся вспомнить, что такое игра в региональной зоне Кубка Федерации. Российская команда выступала на этом уровне с 1993 по 1997 годы. В 1997-м россиянки пробились в
Прошлый сезон был начат с поражения от Словакии на том же уровне, после чего Анастасия Мыскина покинула пост капитана, и её сменил Игорь Андреев. А в
В результате в этом сезоне Кубок Федерации для России начнётся не
Групповой раунд включает в себя три соревновательных дня, а каждое противостояние сборных состоит из двух одиночных матчей и одного парного. Понятно, что в группе, в которую попала Россия, каждая команда получит по дню отдыха — для нашей команды это будет 8 февраля. Сборные, которые займут первые и последние места в своих группах, сыграют
Состав сборной, выбранный Игорем Андреевым, выглядит солидно: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева. Наверное, можно было вызвать Екатерину Макарову (как минимум для парной комбинации), но и так сборная достаточно хороша. Ни у кого из соперниц звёзд нет — Каролина Возняцки, изначально заявленная на матч, от выступления отказалась, а Агнешка Радваньска в конце прошлого сезона завершила карьеру. Состав Дании таков: Карен Барритца, Эмили Франкати, Клара Таусон, Мария Йесперсен и Ханна Виллер Моллер. За Польшу сыграют Магда Линетт, Ига Святек, Магдалена Фрех, Майя Хвалинска и Алисия Росольска. Расслабляться, тем не менее, не стоит — как минимум Линетт и Святек неплохи и при поддержке своих зрителей могут прыгнуть выше головы и создать серьёзные проблемы, особенно когда всё решается по итогам трёх матчей. Если сборная России займёт первое место, то вполне возможна встреча за выход в
Дело в том, что Каролина не играла за сборную с 2015 года, а по правилам ITF на Олимпиаде могут выступать только те теннисисты и теннисистки, которые как минимум дважды за олимпийский цикл приняли участие в матчах Кубка Федерации / Кубка Дэвиса либо «были доступны для выступлений». Если Дания без Возняцки не выйдет в
Как уже отмечалось в начале этого материала, 9 и 10 февраля, в субботу и воскресенье, пройдут также матчи двух Мировых групп. Действующие чемпионки, чешки, дома сыграют с румынками, и это противостояние должно стать центральным. В составе Чехии отсутствует Петра Квитова, зато есть Каролина Плишкова, Катержина Синякова и Барбора Крейчикова (последние две составляют великолепный дуэт, выигравший в прошлом году «Ролан Гаррос» и Уимблдон). За Румынию сыграет Симона Халеп, которая как раз определилась с новым тренером — им стал бельгиец Тьерри ван Клемпут. В матче Бельгии и Франции своя интересная история — возвращение в сборную Каролин Гарсии. Француженка не играла за команду с 2016 года, причём в 2017-м испортились её отношения со многими соотечественницами и в первую очередь с Кристиной Младенович, с которой она до того успешно выступала в парном разряде. Младенович тоже вызвана в сборную, и будет интересно увидеть, сыграют ли они в паре, особенно если парное очко будет решающим.
Беларусь выглядит фаворитом в гостевом матче с Германией. У немок нет Анжелики Кербер, а за белорусок сыграют и Арина Соболенко, и Виктория Азаренко, и Александра Саснович. Наконец, в матче США — Австралия Эшли Барти и Дарья Гаврилова будут сражаться с Мэдисон Кис, Даниэль Коллинз и Софьей Кенин. Сестёр Уильямс в сборной нет, но они принимали участие в четвертьфинале в прошлом году, так что у них ещё есть время выполнить олимпийский квалификационный норматив. Правда, Винус в данный момент является пятой ракеткой США и, соответственно, не попадает на Олимпиаду по этому критерию (больше четырёх участниц в одном разряде от одной страны быть не может). К тому же вообще не факт, что Олимпийские игры в далёком Токио сёстрам сильно интересны — за свою карьеру они и так собрали множество медалей.
Во второй Мировой группе пары следующие: Швейцария — Италия, Латвия — Словакия, Япония — Испания и Нидерланды — Канада (хозяева указаны первыми). Здесь выделять особенно некого, кроме латвиек, за которых вновь сыграют и Севастова, и Остапенко. Интересно, что встречаются две сборные, в прошлом году побеждавшие российскую команду. Отметим также отсутствие в заявках Японии и Канады Наоми Осаки и Эжени Бушар. Наоми, впрочем, играла за сборную в 2017 и 2018 годах, а вот Эжени в этом цикле пока выступала лишь раз, в