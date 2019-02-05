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5 февраля, источник: Чемпионат.com

Донской в двух сетах проиграл Пэру и покинул турнир в Монпелье после 1-го круга

На старте соревнований в Монпелье россиянин Евгений Донской уступил французу Бенуа Пэру, посеянному под восьмым номером, со счётом 5:7, 3:6.

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Источник: РИА "Новости"

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут.

Следующим соперником Пэра станет представитель Чехии Томаш Бердых.

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи, который в прошлогоднем финале со счётом 7:6 (7:2), 6:4 победил соотечественника, Ришара Гаске.

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