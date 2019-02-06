Сборная России может сыграть с Украиной. В теннисе их не станут разводить

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная России опустилась в третий дивизион неофициального чемпионата мира среди женских команд. Звучит, конечно, чудовищно. Особенно для страны, которая на этой неделе имеет 11 представительниц в топ-100 рейтинга WTA. Больше, и то всего на одну, только у США. Но в элитарных Мировых группах I и II выступают всего восемь команд, а наша сборная после трех поражений подряд (от Бельгии, Словакии и Латвии) упала в рейтинге Кубка федерации на 11-е место. Так что все вроде бы логично.

Оттолкнуться от дна

Такое положение, самое собой, никого не устраивает, и теннисистки в один голос говорят, что надо непременно вернуться на прежние позиции, отдельно отмечая, что временные спады бывают у всех, и не существует ни одной команды, которая бы могла бы постоянно держаться в Мировой группе.

Там, куда сейчас угодила сборная России, все несколько сложнее, чем в Мировых группах, где за уик-энд играется один матч дома или в гостях. В группе I зоны Европа/Африка 15 команд, которые в этом году разбиты на два «кластера». Восемь играют в Великобритании, семь — в польской Зелена Гуре. И там, и там определится по одному кандидату на повышение — участнику плей-офф Мировой группы II.

Для того, чтобы получить эту путевку, а именно такую цель, надо полагать, ставить перед собой сборная России, нужно выиграть сначала групповой турнир. Там в соперницах у нашей команды хозяйки турнира польки и датчанки. А потом финал с победителем квартета, составленного из Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. Каждый матч состоит из двух одиночных и одной парной встречи.

Состав сборной России выглядит наиболее внушительным среди всех команд, собравшихся в Зелена Гуре. Впервые с весны 2017-го вернулась в команду Дарья Касаткина.

— Я уже давно не играла за сборную, соскучилась по ощущению, что ты в команде. Нам в индивидуальном виде спорта этого командного духа все-таки немного не хватает. С нетерпением жду, когда мы все вместе сыграем в Польше, — говорила она на прошлой неделе в Санкт-Петербурге.

Хороший ход набрала Анастасия Павлюченкова. В этом сезоне она уже сыграла два четвертьфинала — на Australian Open и «премьере» в Питере. И, хоть и жаловалась на усталость и маленькие травмы, должна сохранить боевую форму.

В помощь первой и третьей ракеткам России — мотивированная возвращением в национальную команду после серьезной травмы Маргарита Гаспарян, которая к тому же улучшила себе настроение победой на St. Petersburg Ladies Trophy в паре с Екатериной Макаровой, молодая Анастасия Потапова и патриотичная Наталья Вихлянцева.

Без Возняцки и Радванской

Что касается соперниц, то сборная Дании, конечно, многое потеряла с отказом выступить в Польше Каролин Возняцки. Экс-первая ракетка мира, имеющая как раз польские корни, была заявлена на Кубок федерации, но решила не приезжать по причине плохой физической формы. В ее отсутствие сборная Дании выглядит аутсайдером группы — первый номер этой команды Карен Барритца занимает только 669-е место в рейтинге WTA. Хотя в составе скандинавок есть и очень перспективная теннисистка — 16-летняя Клара Таусон только что выиграла юниорский Australian Open.

Польский женский теннис на протяжении многих лет ассоциировался с именем Агнешки Радванской, но она в прошлом году завершила карьеру. Сейчас лидером команды-хозяйки турнира является Магда Линетте — 89-я ракетка мира. На прошлой неделе она играла в полуфинале турнира в Таиланде. Ига Святек — ровесница нашей Потаповой — еще не вышла из юниорского возраста, но входит в топ-150 мирового рейтинга, и многие специалисты прочат ей большое будущее.

По всем предварительным раскладам россиянки должны без проблем доходить до финала польских состязаний, но наша команда потому и оказалась в третьей лиге, что в последнее время не всегда оправдывала ожидания.

Свитолина не приехала

Фаворитом параллельной группы и, соответственно, потенциальным соперником по финалу представляется сборная Украины. Хотя в Польшу не приехала сильнейшая теннисистка этой страны — Элина Свитолина. Она попала в первоначальную заявку, потом объявила, что не сыграет в Кубке федерации из-за травмы, а чуть позже активно обсуждалась новость о финансовых разногласиях между Федерацией тенниса Украины и агентом теннисистки Стефаном Гуровым. По этой же причине в Польшу якобы не должна была приезжать и восходящая звезда Дайана Ястремская, которая в воскресенье выиграла в Хуа Хине свой второй турнир WTA. Но 18-летняя одесситка заверила поклонников в соцсетях, что теперь ее ждет Кубок федерации. Лидер же сборной Украины Леся Цуренко в хороший день может обыграть кого угодно.

Кубок федерации. Зона Европа/Африка. Группа I

Зелена Гура (Польша). Закрытые корты, хард

Группа А. Россия, Польша, Дания

Группа B. Украина, Эстония, Болгария, Швеция.

Расписание матчей сборной России

6 февраля. Не ранее 18.00 (время московское). Россия — Польша

7 февраля. Не ранее 18.00. Россия — Дания

9 февраля. Финал и матчи плей-офф за право остаться в группе I.