Сборная России может сыграть с Украиной. В теннисе их не станут разводить
В среду сборная России стартует в группе I Кубка федерации.
В среду сборная России стартует в группе I Кубка федерации.
Сборная России опустилась в третий дивизион неофициального чемпионата мира среди женских команд. Звучит, конечно, чудовищно. Особенно для страны, которая на этой неделе имеет 11 представительниц в топ-100 рейтинга WTA. Больше, и то всего на одну, только у США. Но в элитарных Мировых группах I и II выступают всего восемь команд, а наша сборная после трех поражений подряд (от Бельгии, Словакии и Латвии) упала в рейтинге Кубка федерации на 11-е место. Так что все вроде бы логично.
Такое положение, самое собой, никого не устраивает, и теннисистки в один голос говорят, что надо непременно вернуться на прежние позиции, отдельно отмечая, что временные спады бывают у всех, и не существует ни одной команды, которая бы могла бы постоянно держаться в Мировой группе.
Там, куда сейчас угодила сборная России, все несколько сложнее, чем в Мировых группах, где за
Для того, чтобы получить эту путевку, а именно такую цель, надо полагать, ставить перед собой сборная России, нужно выиграть сначала групповой турнир. Там в соперницах у нашей команды хозяйки турнира польки и датчанки. А потом финал с победителем квартета, составленного из Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. Каждый матч состоит из двух одиночных и одной парной встречи.
Состав сборной России выглядит наиболее внушительным среди всех команд, собравшихся в Зелена Гуре. Впервые с весны 2017-го вернулась в команду Дарья Касаткина.
— Я уже давно не играла за сборную, соскучилась по ощущению, что ты в команде. Нам в индивидуальном виде спорта этого командного духа
Хороший ход набрала Анастасия Павлюченкова. В этом сезоне она уже сыграла два четвертьфинала — на Australian Open и «премьере» в Питере. И, хоть и жаловалась на усталость и маленькие травмы, должна сохранить боевую форму.
В помощь первой и третьей ракеткам России — мотивированная возвращением в национальную команду после серьезной травмы Маргарита Гаспарян, которая к тому же улучшила себе настроение победой на St. Petersburg Ladies Trophy в паре с Екатериной Макаровой, молодая Анастасия Потапова и патриотичная Наталья Вихлянцева.
Что касается соперниц, то сборная Дании, конечно, многое потеряла с отказом выступить в Польше Каролин Возняцки.
Польский женский теннис на протяжении многих лет ассоциировался с именем Агнешки Радванской, но она в прошлом году завершила карьеру. Сейчас лидером
По всем предварительным раскладам россиянки должны без проблем доходить до финала польских состязаний, но наша команда потому и оказалась в третьей лиге, что в последнее время не всегда оправдывала ожидания.
Фаворитом параллельной группы и, соответственно, потенциальным соперником по финалу представляется сборная Украины. Хотя в Польшу не приехала сильнейшая теннисистка этой страны — Элина Свитолина. Она попала в первоначальную заявку, потом объявила, что не сыграет в Кубке федерации
Кубок федерации. Зона Европа/Африка. Группа I
Зелена Гура (Польша). Закрытые корты, хард
Группа А. Россия, Польша, Дания
Группа B. Украина, Эстония, Болгария, Швеция.
Расписание матчей сборной России
6 февраля. Не ранее 18.00 (время московское). Россия — Польша
7 февраля. Не ранее 18.00. Россия — Дания
9 февраля. Финал и матчи
Состав сборной России
Дарья Касаткина (№ 14 в рейтинге WTA), Анастасия Павлюченкова (32), Маргарита Гаспарян (77), Анастасия Потапова (87), Наталья Вихлянцева (109).