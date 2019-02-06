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09:31 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс принесла победу сборной Казахстана в стартовом матче Кубка Федерации

Зарина Дияс принесла победу сборной Казахстана по теннису в стартовом матче Кубка Федерации, который проходит в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Первым соперником казахстанской сборной стала команда Таиланда, а соперницей Дияс — Мананчая Савангкаев.

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Казахстанская теннисистка смогла выиграть его со счетом 6:1, 6:3.

Следующей на корт в Астане выйдет первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева и Нуднида Луангнам.

Стоит отметить, что победитель матча определяется по итогам двух побед одной из сборной. Сначала играются две одиночные встречи, а затем парная. В паре у Казахстана на этот матч заявлены Анна Данилина и Галина Воскобоева.

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