Касаткина о матчах Fed Cup: Корт довольно медленный, что хорошо для меня

Сборная России сыграет в группе I зоны Европа/Африка (третий дивизион Кубка Федерации). Матчи пройдут в Зелена-Гуре (Польша) с 6 по 9 февраля на корте с твердым покрытием. Сборная России в своей подгруппе сыграет с командами Дании и Польши. В другой подгруппе встретятся сборные Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. Победители подгрупп встретятся в стыковом матче, в котором определится участник плей-офф второй Мировой группы.

«Корт довольно специфичный. Я никогда не играла на нем раньше, но мне он нравится, он довольно медленный, что хорошо для меня, — сказала Касаткина, которую цитирует официальный сайт Кубка Федерации. — Команда вселяет в меня уверенность, мы хорошо проводим время, и я чувствую себя действительно хорошо».