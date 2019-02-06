Касаткина о матчах Fed Cup: Корт довольно медленный, что хорошо для меня
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Теннисистка Дарья Касаткина заявила, что корт в Польше, где сборной России предстоит провести матчи Кубка Федерации, ей нравится.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Теннисистка Дарья Касаткина заявила, что корт в Польше, где сборной России предстоит провести матчи Кубка Федерации, ей нравится.
Сборная России сыграет в группе I зоны Европа/Африка (третий дивизион Кубка Федерации). Матчи пройдут в
«Корт довольно специфичный. Я никогда не играла на нем раньше, но мне он нравится, он довольно медленный, что хорошо для меня, — сказала Касаткина, которую цитирует официальный сайт Кубка Федерации. — Команда вселяет в меня уверенность, мы хорошо проводим время, и я чувствую себя действительно хорошо».