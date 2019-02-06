Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Коламбус Блю Джэкетс6
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Чикаго Блэкхокс6
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз5
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег ДжетсОТ2
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс4
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБ2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз3
Нью-Йорк Айлендерс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало СэйбрзБ5
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз1
Лос-Анджелес Кингз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз0
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз3
Ванкувер Кэнакс2
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
16Возможно, это лучшие кадры «Спартака»
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
12:03 (мск), источник: Р-Спорт

Касаткина о матчах Fed Cup: Корт довольно медленный, что хорошо для меня

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Теннисистка Дарья Касаткина заявила, что корт в Польше, где сборной России предстоит провести матчи Кубка Федерации, ей нравится.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сборная России сыграет в группе I зоны Европа/Африка (третий дивизион Кубка Федерации). Матчи пройдут в Зелена-Гуре (Польша) с 6 по 9 февраля на корте с твердым покрытием. Сборная России в своей подгруппе сыграет с командами Дании и Польши. В другой подгруппе встретятся сборные Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. Победители подгрупп встретятся в стыковом матче, в котором определится участник плей-офф второй Мировой группы.

«Корт довольно специфичный. Я никогда не играла на нем раньше, но мне он нравится, он довольно медленный, что хорошо для меня, — сказала Касаткина, которую цитирует официальный сайт Кубка Федерации. — Команда вселяет в меня уверенность, мы хорошо проводим время, и я чувствую себя действительно хорошо».

 Плющенко: Волков не оскорблял Тутберидзе, а рассказал правду
Пошло или красиво? Самые неожиданные костюмы фигуристок
Овечкин - самый результативный российский игрок в истории НХЛ
«Далеко от зоны комфорта»: хореограф объяснил неудачи Медведевой
«Он добился всего». Звезда главного спорта Америки круче всех
Назначен капитан сборной России на третий этап Еврохоккейтура
Россиянин признан третьей звездой дня в НХЛ
Федоров надеется, что Овечкин побьет еще не один рекорд в НХЛ
«Рубин» не отказывается от долгов перед Караденизом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь