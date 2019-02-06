Тарпищев о матчах Кубка Федерации: Возможно всё, будет много сенсаций

Источник: РИА "Новости"

Сборная России сыграет в группе I зоны Европа/Африка (третий дивизион Кубка Федерации). Матчи пройдут в Зелена-Гуре (Польша) с 6 по 9 февраля на корте с твердым покрытием. Сборная России в своей подгруппе сыграет с командами Дании и Польши. В другой подгруппе встретятся сборные Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. Победители подгрупп встретятся в стыковом матче, в котором определится участник плей-офф второй Мировой группы.

«Никто целенаправленно не готовится к этому матчу, ни одна из команд. Все это происходит в силу большого неудобства календаря и поэтому, естественно, угадать, кто в какой форме подойдет к данным поединкам, чрезвычайно сложно. Все приезжают “с листа”. Поэтому возможно всё, будет много сенсаций», — сказал Тарпищев, которого цитирует пресс-служба ФТР.

В заявку сборной России для участия в матчах вошли Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева.