Тарпищев о матчах Кубка Федерации: Возможно всё, будет много сенсаций
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что на турнире группы I Кубка Федерации возможны сенсации.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что на турнире группы I Кубка Федерации возможны сенсации.
Сборная России сыграет в группе I зоны Европа/Африка (третий дивизион Кубка Федерации). Матчи пройдут в
«Никто целенаправленно не готовится к этому матчу, ни одна из команд. Все это происходит в силу большого неудобства календаря и поэтому, естественно, угадать, кто в какой форме подойдет к данным поединкам, чрезвычайно сложно. Все приезжают “с листа”. Поэтому возможно всё, будет много сенсаций», — сказал Тарпищев, которого цитирует
В заявку сборной России для участия в матчах вошли Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева.
«Тренировки и покрытие еще не видел, но считаю, что Павлюченкова должна быть в оптимальной форме. По Касаткиной не могу пока ничего сказать. При хорошем теннисе и всех обстоятельствах, также в парной комбинации у нас должно быть преимущество», — считает Тарпищев.