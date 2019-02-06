Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
7.02
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
7.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал3
Куньлунь2
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Чикаго Блэкхокс6
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Коламбус Блю Джэкетс6
Все события
Фоторепортажи
16Шах и мат Владимира Крамника
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
19:28 (мск), источник: ТАСС

Вихлянцева победила польку Свёнтек в первой игре матча Кубка Федерации

ТАСС, 6 февраля. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева обыграла польку Игу Свёнтек в первой игре матча Кубка Федерации. Соревнования проходят в польском городе Зелёна-Гура.

Наверх

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу россиянки. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 21-летняя Вихлянцева занимает 109-е место, 17-летняя Свёнтек — 141-е.

Общий счет противостояния до двух побед стал 1−0 в пользу команды России. Позднее в среду свой матч проведет Анастасия Павлюченкова, а также состоится матч в парном разряде, в котором сыграют Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян.

Сборная России выступает в третьем дивизионе турнира, россиянки находятся в группе I зоны Европа/Африка. В четверг российским теннисисткам предстоят игры против датчанок в рамках своей подгруппы. В другой подгруппе находятся команды Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. Победители подгрупп сыграют за право бороться за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации.

Сборная России выигрывала Кубок Федерации четыре раза (2004, 2005, 2007, 2008). В прошлом розыгрыше россиянки выступали в рамках второй мировой группы, но проиграли команде Латвии и опустились дивизионом ниже.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО еще на два месяца
Футболисты «Спартака» сыграли вничью с казахстанским клубом
У СКА 13 вратарей, но они забирают лучшего голкипера МЧМ
Адвокат: Кокорину понадобится операция из-за пребывания в СИЗО
«Нант» потребовал 19,5 млн долларов за пропавшего футболиста
Федерация бокса России хочет организовать бой Нурмагомедова
Певица МакSим спела «Знаешь ли ты» с фанатами «Спартака» (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь