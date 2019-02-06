Вихлянцева победила польку Свёнтек в первой игре матча Кубка Федерации

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу россиянки. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 21-летняя Вихлянцева занимает 109-е место, 17-летняя Свёнтек — 141-е.

Общий счет противостояния до двух побед стал 1−0 в пользу команды России. Позднее в среду свой матч проведет Анастасия Павлюченкова, а также состоится матч в парном разряде, в котором сыграют Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян.

Сборная России выступает в третьем дивизионе турнира, россиянки находятся в группе I зоны Европа/Африка. В четверг российским теннисисткам предстоят игры против датчанок в рамках своей подгруппы. В другой подгруппе находятся команды Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. Победители подгрупп сыграют за право бороться за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации.