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21:17 (мск), источник: ТАСС

Российские теннисистки победили команду Польши в матче Кубка Федерации

ТАСС, 6 февраля. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла польку Магду Линетт во второй игре матча Кубка Федерации, счет в противостоянии до двух побед стал 2−0 в пользу российской команды. Соревнования проходят в польском городе Зелёна-Гура.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 27-летняя Павлюченкова занимает 32-е место, 26-летняя Линетт — 89-е.

Общий счет противостояния до двух побед стал 2−0 в пользу команды России. Российские теннисистки обеспечили себе победу в противостоянии с командой Польши. Позднее в среду также состоится встреча в парном разряде, за сборную России сыграют Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян. Согласно регламенту турнира, команды проводят три матча в один день, результаты всех матчей будут учтены в окончательной таблице.

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Сборная России выступает в третьем дивизионе турнира, россиянки находятся в группе I зоны Европа/Африка. В четверг российским теннисисткам предстоят игры против датчанок в рамках своей подгруппы. В другой подгруппе находятся команды Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. Победители подгрупп сыграют за право бороться за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации.

Сборная России выигрывала Кубок Федерации четыре раза (2004, 2005, 2007, 2008). В прошлом розыгрыше россиянки выступали в рамках второй мировой группы, но проиграли команде Латвии и опустились дивизионом ниже.

Турнир завершится 9 февраля.

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