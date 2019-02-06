Белорусские теннисисты вышли в 1/8 финала на турнирах Будапеште и Монпелье
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты вышли в 1/8 финала на турнирах в Венгрии и Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты вышли в 1/8 финала на турнирах в Венгрии и Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Владимир Игнатик (248-й номер мирового рейтинга) обыграл в Будапеште индийского теннисиста Рамкумара Раманатара (133), посеянного под первым номером, — 7:6 (7:4), 7:5. В стартовом поединке в венгерской столице Владимир Игнатик обыграл итальянца Алессандро Бега (392).
В Монпелье Илья Ивашко (80) в 1/16 финала взял верх над итальянским теннисистом Томасом Фаббиано (84) — 4:6, 6:4, 6:3.