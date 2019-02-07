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21:47 (мск), источник: ТАСС

Российские теннисистки завоевали право бороться за выход во 2-й дивизион Кубка Федерации

ТАСС, 7 февраля. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над датчанкой Карен Барритсей во второй игре матча Кубка Федерации. Соревнования проходят в польском городе Зелёна-Гура.

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Источник: ИТАР-ТАСС
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Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу россиянки. Ранее в четверг победы в своем матче добилась Наталья Вихлянцева, позднее состоится матч в парном разряде, в котором сыграют Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова.

Общий счет противостояния до двух побед стал 2−0 в пользу команды России. Российские теннисистки обеспечили себе победу в противостоянии с командой Дании, в среду сборная России обыграла команду Польши со счетом 2−1. Таким образом, российская команда, которая выступает в группе I зоны Европа/Африка, стала победителем своей подгруппы и сыграет за право бороться за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации против победителя другой подгруппы, в которой находятся команды Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции.

Сборная России выигрывала Кубок Федерации четыре раза (2004, 2005, 2007, 2008). В прошлом розыгрыше россиянки выступали в рамках второй мировой группы, но проиграли команде Латвии и опустились дивизионом ниже.

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