Российские теннисистки завоевали право бороться за выход во 2-й дивизион Кубка Федерации

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу россиянки. Ранее в четверг победы в своем матче добилась Наталья Вихлянцева, позднее состоится матч в парном разряде, в котором сыграют Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова.

Общий счет противостояния до двух побед стал 2−0 в пользу команды России. Российские теннисистки обеспечили себе победу в противостоянии с командой Дании, в среду сборная России обыграла команду Польши со счетом 2−1. Таким образом, российская команда, которая выступает в группе I зоны Европа/Африка, стала победителем своей подгруппы и сыграет за право бороться за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации против победителя другой подгруппы, в которой находятся команды Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции.