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21:48 (мск), источник: БЕЛТА

Владимир Игнатик проиграл на теннисном турнире в Будапеште

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (248-й номер рейтинга АТР) завершил выступление на турнире серии «Челленджер» в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в 1/8 финала Владимир Игнатик встречался с чехом Зденеком Коларом (230) и уступил — 4:6, 7:5, 5:7. Матч продолжался почти 2,5 часа. На старте соревнований в венгерской столице белорус обыграл итальянца Алессандро Бега (392), а затем взял верх над первым номером посева индийским теннисистом Рамкумаром Раманатаром (133).

На турнире во французском Монпелье соперником белоруса Ильи Ивашко (80) в борьбе за выход в четвертьфинал будет француз Пьер-Юг Эрбер (44). В 1/16 финала белорусский теннисист одолел итальянца Томаса Фаббиано (84) — 4:6, 6:4, 6:3.

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