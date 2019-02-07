Владимир Игнатик проиграл на теннисном турнире в Будапеште

Сегодня в 1/8 финала Владимир Игнатик встречался с чехом Зденеком Коларом (230) и уступил — 4:6, 7:5, 5:7. Матч продолжался почти 2,5 часа. На старте соревнований в венгерской столице белорус обыграл итальянца Алессандро Бега (392), а затем взял верх над первым номером посева индийским теннисистом Рамкумаром Раманатаром (133).
На турнире во французском Монпелье соперником белоруса Ильи Ивашко (80) в борьбе за выход в четвертьфинал будет француз Пьер-Юг Эрбер (44). В 1/16 финала белорусский теннисист одолел итальянца Томаса Фаббиано (84) — 4:6, 6:4, 6:3.