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13:57 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана с Дияс и Путинцевой стала победительницей группы в Кубке Федерации

Сборная Казахстана обыграла Индию и стала победительницей группы А зоны Азия/Океания в Кубке Федерации, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

В первой одиночной игре Зарина Дияс со счетом 2:0 победила Карман Каур Тханди — 6:3, 6:2. В рейтинге WTA 25-летняя казахстанка занимает 96-е место, а ее 20-летняя соперница идет на 211-й строчке. По личным встречам со счетом 2:0 ведет Дияс.

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Во второй встрече Юлия Путинцева также в двух сетах победила Анкиту Райну — 6:1, 7:6. В рейтинге WTA 24-летняя казахстанка идет на 43-м месте, а 26-летняя индианка — на 165-й строчке. Эта победа помогла Путинцевой взять у Райны реванш за прошлогоднее поражение в Кубке Федерации и сравнять счет по личным встречам — 1:1.

В парной встрече, которая уже не будет иметь значения, Анна Данилина и Галина Воскобоева сыграют с Райной и Тханди.

Ранее сборная Казахстана обыграла Таиланд со счетом 3:0. С двумя победами хозяйки корта стали победителями группы А.

Затем казахстанские теннисистки встретятся с сильнейшей командой из группы B — за тур до финиша там лидирует Китай. Победитель противостояния затем поборется за выход во вторую мировую группу с командой из другой зоны.

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