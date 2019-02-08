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14:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Волновалась. Знала, что Президент придет». Зарина Дияс — о своей победе в матче Кубка Федерации

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс прокомментировала свою победу в рамках решающего матча группы А Кубка Федерации против Индии, который состоялся в Астане.

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Источник: AP 2019

В интервью пресс-службе Федерации тенниса Дияс сообщила, что в первом сете испытывала волнение, а также отметила уровень мастерства своей соперницы.

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Дияс открывала матч с Индией. Против нее сыграла Карман Каур Тханди. Игра продлилась два сета и завершилась со счетом — 6:3, 6:2.

«Поединок был непростой. Я, конечно, сегодня много волновалась. Знала, что Президент придет. Да и соперница хорошо подавала, тяжело было принимать. В целом же я довольно тем, как справилась, нашла подход к своей сопернице. Я довольна всей игрой. Во втором сете я уже играла увереннее. Начала разводить соперницу. И для меня этот сет сложился лучше, чем первый. С прошлого года соперница прибавила: стала лучше подавать, а также улучшила удар справа. Поэтому уровень у нее лучше стал», — озвучила Дияс.

Следом за Дияс одержала победу и Юлия Путинцева. Она оказалась сильнее Анкиты Райн — 6:1, 7:6. В итоге команда Казахстана заняла первое место в группе А зоны Азия/Океания. Встреча в парном разряде между дуэтами Анна Данилина/Галина Воскобоева и Райной/Тханди турнирного значения не имел, но и его казахстанки выиграли.

Теперь казахстанским теннисисткам предстоит встретится с Китаем, который стал сильнейшей командой в группе B. Победитель противостояния затем поборется за выход во вторую мировую группу с командой из другой зоны.

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