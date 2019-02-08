«Волновалась. Знала, что Президент придет». Зарина Дияс — о своей победе в матче Кубка Федерации

«Поединок был непростой. Я, конечно, сегодня много волновалась. Знала, что Президент придет. Да и соперница хорошо подавала, тяжело было принимать. В целом же я довольно тем, как справилась, нашла подход к своей сопернице. Я довольна всей игрой. Во втором сете я уже играла увереннее. Начала разводить соперницу. И для меня этот сет сложился лучше, чем первый. С прошлого года соперница прибавила: стала лучше подавать, а также улучшила удар справа. Поэтому уровень у нее лучше стал», — озвучила Дияс.