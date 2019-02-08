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16:21 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович и Татьяна Мария откроют матч Кубка Федераций Германия — Беларусь

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Брауншвейге прошла жеребьевка четвертьфинального матча Кубка Федераций между теннисистками сборных Германии и Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу, 9 февраля, первыми на хардовый корт арены Volkswagen Halle выйдут белоруска Александра Саснович и немецкая теннисистка Татьяна Мария. Вслед за ними во втором одиночном поединке сыграют Арина Соболенко и Андреа Петкович.

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Во второй соревновательный день 10 февраля состоятся еще две одиночные встречи: Александра Саснович — Андреа Петкович, Арина Соболенко — Татьяна Мария, а затем пройдет парный матч. Капитан белорусской команды Татьяна Пучек на парную встречу заявила Викторию Азаренко и Лидию Морозову, а ее немецкий коллега Йенс Герлах рассчитывает на дуэт Анна-Лена Гренефельд / Лаура Зигемунд. Согласно регламенту Кубка Федераций, во второй день капитаны команд могут произвести замены.

Год назад белорусские и немецкие теннисистки встречались на этой же стадии турнира на корте минской «Чижовка-Арены», и тогда успеха добились немки, вырвавшие путевку в полуфинал в парной игре — 3:2. Сейчас сборная Беларуси занимает третье место в командном мировом рейтинге, Германия находится на пятой позиции.

Белорусские теннисистки выступают в розыгрыше Кубка Федераций с 1994 года. Их лучшим результатом является выход в финал турнира 2017 года, когда они уступили трофей команде США. Всего женская сборная Беларуси провела 100 международных встреч, одержав 70 викторий.

Победитель нынешнего матча в Брауншвейге в полуфинале будет соперничать с победителем встречи между сборными США (2-й номер командного рейтинга) и Австралии (9).

Также 9—10 февраля пройдут еще два четвертьфинальных матча: Чехия (1) — Румыния (8), Бельгия (6) — Франция (4).

Полуфиналы состоятся 20—21 апреля, решающий матч пройдет 9—10 ноября.

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