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15:54 (мск), источник: Р-Спорт

Россиянки поспорят со шведками за выход в плей-офф Мировой группы FedCup

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Женская сборная Швеции по теннису будет соперником российской команды в матче за выход в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.

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Источник: РИА "Новости"

Шведская команда заняла первое место в подгруппе В группы I зоны Европа/Африка, выиграв все три матча — у команд Украины, Эстонии и Болгарии. Россиянки в четверг победили в подгруппе А. Турнир проходит в польском городе Зелена-Гура.

За сборную Швеции заявлены Ребекка Петерсон, Юханна Ларссон, Мирьям Бьорклунд, Корнелия Листер и Кайса Вильда Хеннеманн, за сборную России — Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева.

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