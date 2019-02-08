Россиянки поспорят со шведками за выход в плей-офф Мировой группы FedCup

Шведская команда заняла первое место в подгруппе В группы I зоны Европа/Африка, выиграв все три матча — у команд Украины, Эстонии и Болгарии. Россиянки в четверг победили в подгруппе А. Турнир проходит в польском городе Зелена-Гура.