Россиянки поспорят со шведками за выход в плей-офф Мировой группы FedCup
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Женская сборная Швеции по теннису будет соперником российской команды в матче за выход в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Женская сборная Швеции по теннису будет соперником российской команды в матче за выход в
Шведская команда заняла первое место в подгруппе В группы I зоны Европа/Африка, выиграв все три матча — у команд Украины, Эстонии и Болгарии. Россиянки в четверг победили в подгруппе А. Турнир проходит в польском городе
За сборную Швеции заявлены Ребекка Петерсон, Юханна Ларссон, Мирьям Бьорклунд, Корнелия Листер и Кайса Вильда Хеннеманн, за сборную России — Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева.