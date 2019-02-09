Дияс принесла Казахстану первую победу в финальном матче Кубка Федерации
Зарина Дияс принесла победу сборной Казахстана по теннису в первом матче финала Кубка Федерации, который проходит в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Зарина Дияс принесла победу сборной Казахстана по теннису в первом матче финала Кубка Федерации, который проходит в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этой стадии турнира казахстанские теннисистки встречаются с Китаем.
В первой игре Дияс предстояло встретиться с Сасай Чжен.
Матч продлился два сета, по итогам которых сильнее оказалась Дияс — 6:3, 6:2.
Теперь многое будет зависеть от игры Юлии Путинцевой с Шуай Чжан. В случае ее победы Казахстан обеспечит себе победу в I мировой группе зоны Азия/Океания, а вместе с ней и путевку в