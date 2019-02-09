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10:12 (мск), источник: Vesti.kz

Дияс принесла Казахстану первую победу в финальном матче Кубка Федерации

Зарина Дияс принесла победу сборной Казахстана по теннису в первом матче финала Кубка Федерации, который проходит в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

На этой стадии турнира казахстанские теннисистки встречаются с Китаем.

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В первой игре Дияс предстояло встретиться с Сасай Чжен.

Матч продлился два сета, по итогам которых сильнее оказалась Дияс — 6:3, 6:2.

Теперь многое будет зависеть от игры Юлии Путинцевой с Шуай Чжан. В случае ее победы Казахстан обеспечит себе победу в I мировой группе зоны Азия/Океания, а вместе с ней и путевку в плей-офф II группы.

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