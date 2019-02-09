Россиянин Медведев вышел в финал турнира АТР в Софии, обыграв Монфиса

В финальном матче турнира, который состоится в воскресенье, Медведев встретится с венгром Мартоном Фучовичем, занимающим 47-е место в рейтинге АТР.

Медведев находится на 16-м месте в рейтинге ATP, он остался единственным представителем России, продолжающим выступление в Болгарии. Ранее выбыл из борьбы Карен Хачанов (11-й номер рейтинга), посеянный в Софии под первым номером. Он проиграл в матче второго круга итальянцу Маттео Берриттини (53) — 7:6 (8:6), 3:6, 4:6.