Российские теннисистки получили право бороться за выход во второй дивизион Кубка Федерации

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки, занимающей 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Петерсон идет на 54-й позиции.

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Общий счет противостояния до двух побед стал 2−0 в пользу команды России. Также на субботу запланирован матч в парном разряде, в котором сыграют Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова.

Женская сборная России выступает в третьем дивизионе турнира, россиянки находятся в группе I зоны Европа/Африка. Победа над командой Швеции дала возможность российским теннисисткам в апреле побороться за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации.