Вихлянцева и Павлюченкова приподняли Россию в Fed Cup

Источник: РИА "Новости"

Кубок федерации. Группа I. Зона Европа/Африка. Зелена Гура (Польша). Группа А.

Россия — Польша — 2:1

Вихлянцева — Свентек — 6:0, 6:2; Павлюченкова — Линетте — 6:4, 6:3; Гаспарян/Касаткина — 0:6, 6:3, 3:6

Россия — Дания — 3:0

Вихлянцева — Таусон — 7:6 (7:3), 6:1; Касаткина — Барритца — 6:0, 6:4; Гаспарян/Потапова — Барритца/Йесперсен — 6:2, 6:2.

Финал

Россия — Швеция — 2:0

Вихлянцева — Ларссон — 7:6 (7:1), 6:2; Павлюченкова — Петерсон — 6:3, 6:2.

Женская сборная России в ранге фаворита выиграла все три матча турнира в Зелена Гуре, в том числе — финальный у Швеции со счетом 2:0. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, довольно давно сложивший с себя полномочия капитана женской команды, наблюдал за происходившим с трибуны, доверяя принимать решения по составу и мотивировать игроков капитану Игорю Андрееву.

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Ключевую роль в этой команде и ее итоговом успехе сыграла Наталья Вихлянцева. Формально теннисистка, занимающая 109-е место в рейтинге WTA, была только пятым номером в команде с четырьмя игроками топ-100 — Дарьей Касаткиной, Анастасией Павлюченковой, Маргаритой Гаспарян и Анастасией Потаповой. Но с момента дебюта в сборной два года назад, Вихлянцева неизменно говорит, что матчи за страну для нее — особая история. Она никогда не отказывается от приглашения в команду и, чаще всего, играет успешно.

Именно в ее пользу был сделан выбор на одиночную встречу против Польши в первый день, и Вихлянцева доказала, что не зря. С главной надеждой польского тенниса Игой Свентек она разобралась всего за 53 минуты — 6:2, 6:0 и задала тон всему выступлению команды в Зелена Гуре. Во втором поединке с хозяйками турнира Анастасия Павлюченкова подтвердила, что находится в хорошей форме, и разобралась с Магдой Линетте — 6:4, 6:3.

Во втором туре, против датской юниорки Клары Таусон, Вихлянцевой приходилось нелегко. Новоиспеченная чемпионка юниорского Australian Open начала лихо, бесстрашно попадая по линиям, словно вообще не умеет ошибаться. Она вела 4:0 и даже могла сделать счёт 5:0. Но вечно же так продолжаться не могло, и у Таусон появились ошибки, а Вихлянцева обрела свою игру. Россиянка сравняла счет, довела дело до тай-брейка и выиграла его. А в начале второго юная датчанка так завелась от спора с судьей по поводу ошибочного, как ей казалось, решения, что ее игра совсем рассыпалась. Наталья на опыте довела встречу до победы — 7:6 (7:3), 6:1.

В тот же день Дарья Касаткина одержала свой первую в сезоне победу — над 669-й ракеткой мира Карен Барритцей — 6:0, 6:4.

«Со стороны могло показаться, что это было легко, но на самом деле, это совсем не так. Когда играешь за страну, испытываешь дополнительное давление», — сказала потом Касаткина.

Парные комбинации

Благодаря олимпийским чемпионкам Елене Весниной и Екатерине Макаровой, которые почти всегда соглашались приезжать в сборную, мы привыкли, что проблем с составом на пару у российской команды в Кубке федерации не возникает. Сейчас же тренерскому штабу пришлось искать новые комбинации. Против полек вышли победительница St. Petersburg Ladies Trophy в паре Маргарита Гаспарян и Касаткина. Поначалу шло у них не очень. Сказывался и опыт парницы Алисии Росольской по ту сторону сетки, и первый сет россиянки проиграли под ноль. Потом вроде взаимодействие между нашими теннисистками наладилось, но победа все равно осталась за соперницами. На радость нескольким сотням польских болельщиков на трибунах.

Против Дании Гаспарян вышла уже вместе с Потаповой. Этот дуэт уже имеет опыт совместных выступлений — в прошлом году девушки вместе дошли до полуфинала турнира в Ташкенте — и видимых трудностей они на корте не испытали. Выиграли со счетом 6:2, 6:2.

После этого сборная России получила день отдыха. И на одной из тренировок сыграла в фирменный теннис-бол.

Швеция, а не Украина

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В финале, где и определялся обладатель путевки в плей-офф Мировой группы II, соперницами россиянок стали шведки, не украинки, как можно было предполагать. В очном противостоянии Швеция взяла над Украиной верх — Леся Цуренко провалила поединок с Ребеккой Петерсон, а Людмила Киченок и Марта Костюк проиграли в паре. Сборная Швеции в итоге выиграла все три матча в группе (у Украины, Эстонии и Болгарии).

У обеих лидеров нашей команды были неприятные истории встреч с представительницами шведской команды — Вихлянцева проигрывала Ларссон на Roland Garros-2017, а Павлюченкова, всю прошлую весну и лето работавшая со шведами, уступила Петерсон на последнем US Open. На этот раз обошлось без эксцессов, но оба матча были непростыми.

Вихлянцева и Ларссон обменивались мощными ударами с задней линии, и россиянка оказалась стабильнее — 7:6 (7:1), 6:2. Три победы за команду — хороший подарок Натальи самой себе ко дню рождения, который она празднует 16 февраля.

Павлюченкова тоже превзошла старательную Петерсон в обмене мощными ударами 6:3, 6:2, вернув той должок за американский шлем и поставив точку во всей польской истории сборной России.

В Аргентину или в Казахстан?

Теперь, чтобы недоразумение с падением в третий дивизион было полностью устранено, нужно побеждать и в апреле. Россия точно будет «сеяной» в восьмерке команд, которые 20—21 апреля решат, кто в сезоне-2020 сыграет в Мировой группе II, а кто отправится в группу I. Потенциальными соперницами являются сборная Казахстана — более чем на половину составленная из москвичек, она переиграла Китай в финале домашнего турнира зоны Азия — Аргентина, Великобритания и, скорее всего, Италия. С последней предстоит сыграть дома, к южноамериканкам нужно будет ехать в гости, с Казахстаном и Британией хозяина определит жребий.