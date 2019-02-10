Бублик после дебюта за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса выиграл восьмой турнир в карьере

Источник: Vesti.kz

В финале Бублик в двух сетах обыграл итальянца Роберто Маркору — 6:0, 3:6. Игра продолжалась всего 56 минут.

21-летний Бублик в рейтинге ATP занимает 172-е место, а 29-летний Маркора располагается на 283-й строчке. Соперники встречались впервые.

Турнир в Будапеште проводится с 2016 года, а его призовой фонд составляет 64 тысячи евро. До Бублика здесь побеждали канадец Вашек Поспишил, австриец Юрген Мельцер и румын Мариус Копил.