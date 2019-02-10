Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нэшвилл Предаторз0
Сент-Луис Блюз0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фортуна Д1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн2
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити6
Челси0
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:00
Чикаго Блэкхокс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
23:00
Бостон Брюинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23:00
Баффало Сэйбрз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Йорк Айлендерс
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия0
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер4
Аугсбург0
Хоккей. Европа
17:30
Швеция4
Финляндия5
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье2
Монако2
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант2
Ним4
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза1
Реймс1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория0
Фрозиноне1
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино1
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
16:30
Тоттенхэм Хотспур3
Лестер1
Хоккей. НХЛ
11.02
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
11.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья1
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес3
Бетис0
Хоккей. Европа
14:00
Россия3
Чехия1
Все события
Фоторепортажи
7Карьера Карпина в фотографиях. Помните его таким?
17DJ Smash, Сироткин и победа ЦСКА над «Реалом»
20:03 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик после дебюта за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса выиграл восьмой турнир в карьере

Казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира серии «Челленджер» в венгерском Будапеште, выиграв восьмой титул в карьере, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Vesti.kz

В финале Бублик в двух сетах обыграл итальянца Роберто Маркору — 6:0, 3:6. Игра продолжалась всего 56 минут.

21-летний Бублик в рейтинге ATP занимает 172-е место, а 29-летний Маркора располагается на 283-й строчке. Соперники встречались впервые.

Турнир в Будапеште проводится с 2016 года, а его призовой фонд составляет 64 тысячи евро. До Бублика здесь побеждали канадец Вашек Поспишил, австриец Юрген Мельцер и румын Мариус Копил.

Отметим, что на прошлой неделе Бублик дебютировал за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса, выиграв оба своих матча, а его команда досрочно победила Португалию и пробилась в финальную стадию, которая пройдет в ноябре в Мадриде.

Американский боксер передумал завершать карьеру после нокаута от Головкина
Главный тренер сборной России подвел итоги этапа Еврохоккейтура
«Монако» упустил победу в концовке и лишился Александра Головина
«Тоттенхэм» повторил достижение «Портсмута» 90-летней давности
ЛЕ: у «Фенербахче» много проблем, но он опасен для «Зенита»
«Витесс» Слуцкого пропустил на последней минуте матча и проиграл
Российский теннисист победил на турнире АТР в Софии
«Манчестер Сити» принимает «Челси» в матче АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь