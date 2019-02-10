Россиянин Медведев победил на турнире АТР в Софии, обыграв Фучовича

Медведев находится на 16-м месте в рейтинге ATP, Фучович — на 47-м. Российский теннисист выиграл четвертый турнир ATP в одиночном разряде, его лучшим достижением на турнирах серии Большого шлема является попадание в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019) и третий раунд Уимблдона и Открытого чемпионата США (оба — в 2018 году).