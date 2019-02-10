Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго Блэкхокс2
Детройт Ред Уингз0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Бостон Брюинз0
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
перерыв
Баффало Сэйбрз0
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Джерси Дэвилз2
Каролина Харрикейнз0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Айлендерс1
Миннесота Уайлд0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ницца0
Лион0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик0
Барселона0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан3
Кальяри0
Хоккей. НХЛ
11.02
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
11.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
20:30
Нэшвилл ПредаторзОТ4
Сент-Луис Блюз5
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья2
Эйбар2
Футбол. Зарубежный
20:00
Фортуна Д3
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло0
Ювентус3
Футбол. Зарубежный
19:00
Генгам0
Лилль2
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
19:00
Манчестер Сити6
Челси0
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия0
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер4
Аугсбург0
Хоккей. Европа
17:30
Швеция4
Финляндия5
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье2
Монако2
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант2
Ним4
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза1
Реймс1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория0
Фрозиноне1
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино1
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
16:30
Тоттенхэм Хотспур3
Лестер1
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья1
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес3
Бетис0
Хоккей. Европа
14:00
Россия3
Чехия1
Все события
Фоторепортажи
8«Нечего скрывать»: российские спортсмены в уникальной фотосессии
16Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?
22:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко: Невероятный результат — победить со счётом 3−0!

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над немкой Лаурой Зигемунд (6:1, 6:1) и выход в полуфинал первой Мировой группы Кубка Федерации. Накануне Соболенко выиграла у Андреа Петкович со счётом 6:2, 6:1.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я очень счастлива вместе со всей командой. Это невероятный результат — победить со счётом 3−0, и при этом я выиграла два матча, это невероятно!

Я знала, что Зигемунд — отличный игрок, она стабильно играет. Её теннис непростой, с ней очень сложно играть. Но я посмотрела её матчи, чтобы понять, что она делает на корте. Спокойствия добавляло и то, что мы вели 2−0. Давление было на них, а мне просто нужно было сыграть в свой теннис. Искать варианты и способы, чтобы победить нас, должны были соперницы. Но я всё равно рада, что выиграла, — приводит слова Соболенко пресс-служба Кубка Федерации.

 Самая красивая футболистка России выложила жаркие фотографии!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
«Монако» упустил победу в концовке и лишился Александра Головина
Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону отменены
Российская фигуристка стала победительницей турнира в Словении
Хет-трик Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом»
Роналду забил гол и отдал результативный пас в матче серии А
«Атлетик» принимает «Барселону» (видеотрансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь