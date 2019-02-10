Соболенко: Невероятный результат — победить со счётом 3−0!

Я знала, что Зигемунд — отличный игрок, она стабильно играет. Её теннис непростой, с ней очень сложно играть. Но я посмотрела её матчи, чтобы понять, что она делает на корте. Спокойствия добавляло и то, что мы вели 2−0. Давление было на них, а мне просто нужно было сыграть в свой теннис. Искать варианты и способы, чтобы победить нас, должны были соперницы. Но я всё равно рада, что выиграла, — приводит слова Соболенко пресс-служба Кубка Федерации.