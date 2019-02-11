Теннисистки Беларуси сыграют с Австралией в ½ финала Кубка Федераций

Белоруски в четвертьфинальном матче обыграли в Брауншвейге Германию с сухим счетом 4:0, а австралийки также на выезде одолели американок — 3:2. Полуфинальная встреча пройдет 20—21 апреля в Австралии. Сборные Беларуси и Австралии еще ни разу не встречались в матчах Кубка Федераций.