Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс4
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз2
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
10.02
Чикаго Блэкхокс5
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
10.02
Бостон БрюинзОТ2
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
10.02
Баффало Сэйбрз1
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
10.02
Нью-Джерси Дэвилз3
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
10.02
Нью-Йорк Айлендерс2
Миннесота Уайлд1
Футбол. Зарубежный
10.02
Ницца1
Лион0
Футбол. Зарубежный
10.02
Атлетик0
Барселона0
Футбол. Зарубежный
10.02
Милан3
Кальяри0
Все события
Фоторепортажи
7Карьера Карпина в фотографиях. Помните его таким?
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
10:13 (мск), источник: БЕЛТА

Теннисистки Беларуси сыграют с Австралией в ½ финала Кубка Федераций

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси в полуфинале Кубка Федераций встретятся с командой Австралии на ее площадке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Белоруски в четвертьфинальном матче обыграли в Брауншвейге Германию с сухим счетом 4:0, а австралийки также на выезде одолели американок — 3:2. Полуфинальная встреча пройдет 20—21 апреля в Австралии. Сборные Беларуси и Австралии еще ни разу не встречались в матчах Кубка Федераций.

Вторую полуфинальную пару составили сборные Франции и Румынии. Французские теннисистки в ¼ финала победили на выезде Бельгию — 3:1, а румынки также в гостях переиграли чешскую команду со счетом 3:2.

Победители полуфиналов 9—10 ноября встретятся в решающем матче Кубка Федераций.

 Романтичный снимок Пелагеи восхитил Instagram
Влад Топалов раскрыл имя первенца
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
Кучеров зажег в дерби солнечного штата и вернулся на вершину НХЛ
Россия показала лучший результат на ЧМ по сноуборду и фристайлу
Тарасенко: хет-трик и 200 шайб в НХЛ. Русский снайпер вернулся
«Львы» съели Месси, Тер Штеген спас для «Барсы» ничью
Роналду забил гол и отдал результативный пас в матче серии А
СМИ: Сульшер останется главным тренером «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь