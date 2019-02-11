Теннисистки Беларуси сыграют с Австралией в ½ финала Кубка Федераций
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси в полуфинале Кубка Федераций встретятся с командой Австралии на ее площадке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси в полуфинале Кубка Федераций встретятся с командой Австралии на ее площадке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруски в четвертьфинальном матче обыграли в Брауншвейге Германию с сухим счетом 4:0, а австралийки также на выезде одолели американок — 3:2. Полуфинальная встреча пройдет
Вторую полуфинальную пару составили сборные Франции и Румынии. Французские теннисистки в ¼ финала победили на выезде Бельгию — 3:1, а румынки также в гостях переиграли чешскую команду со счетом 3:2.
Победители полуфиналов