Даниил Медведев сохранил 16-е место в рейтинге ATP

В активе 23-летнего теннисиста 2160 очков. В воскресенье россиянин выиграл турнир ATP в Софии, обыграв в финале венгра Мартона Фучовича (6:4, 6:3).

Карен Хачанов сохранил 11-ю позицию, Евгений Донской поднялся на две строчки и занимает 94-е место. Андрей Рублев вернулся в топ-100, поднявшись с 101-го места на 99-е.

В топ-10 изменений не произошло. На первом месте рейтинга располагается серб Новак Джокович. Следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.

Рейтинг ATP от 11 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10955 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320;.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475;.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060;.

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845;.

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600.

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4100;.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960;.

9 (9). Джон Иснер (США) — 3155;.

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) -3140;.

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880…

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2160…

94 (96). Евгений Донской (Россия) — 599..