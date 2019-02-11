Казахстанский теннисист Александр Бублик взлетел на 28 позиций в рейтинге ATP
Представитель Казахстана Александр Бублик взлетел на 28 позиций в обновленном рейтинге Ассоциации
Представитель Казахстана Александр Бублик взлетел на 28 позиций в обновленном рейтинге Ассоциации
Так, спортсмен переместился со 172 места на 144. И это самый внушительный скачок среди казахстанских теннисистов. К слову, свое рейтинговое состояние улучшил и первая ракетка страны Михаил Кукушкин. Он поднялся на две строчки и расположился на 53-м. Александр Недовесов отметился движением вверх также на две позиции — с 200 на 198-е.
Первая тройка осталась без изменений. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. Второе место занимает Рафаэль Надаль из Испании. Замыкает ее Александр Зверев (Германия).
Отметим, на прошлой неделе Бублик дебютировал за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса, выиграв оба своих матча, а его команда досрочно победила Португалию и пробилась в финальную стадию, которая пройдет в ноябре в Мадриде.
Вчера, 10 февраля, он стал победителем турнира серии «Челленджер» в венгерском Будапеште.