Казахстанский теннисист Александр Бублик взлетел на 28 позиций в рейтинге ATP

Так, спортсмен переместился со 172 места на 144. И это самый внушительный скачок среди казахстанских теннисистов. К слову, свое рейтинговое состояние улучшил и первая ракетка страны Михаил Кукушкин. Он поднялся на две строчки и расположился на 53-м. Александр Недовесов отметился движением вверх также на две позиции — с 200 на 198-е.