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11:36 (мск), источник: ТАСС

Дарья Касаткина сохранила 14-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 11 февраля. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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21-летняя теннисистка набрала 3230 очков. Россиянка Мария Шарапова осталась на 27-й строчке.

В топ-10 изменений не произошло. Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака. На втором месте расположилась Петра Квитова из Чехии. Тройку замыкает румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 11 февраля:

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 7030 очков;.

2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5920;.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5582;.

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307;.

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100;.

6 (6). Ангелик Кербер (Германия) — 4965;.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940;.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845;.

9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565;.

10 (10). Каролин Возняцки (Дания) — 3467…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3230…

27 (27). Мария Шарапова (Россия) — 1717…

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…

65 (65). Екатерина Александрова (Россия) — 874;.

66 (66). Екатерина Макарова (Россия) — 864;.

74 (74). Евгения Родина (Россия) — 800…

76 (76). Вера Звонарева (Россия) — 765;.

77 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757…

87 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 689…

95 (95). Анна Блинкова (Россия) — 639..

98 (98) Вероника Кудерметова (Россия) — 621.

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