Дарья Касаткина сохранила 14-е место в рейтинге WTA
ТАСС, 11 февраля. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
ТАСС, 11 февраля. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
21-летняя теннисистка набрала 3230 очков. Россиянка Мария Шарапова осталась на 27-й строчке.
В топ-10 изменений не произошло. Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака. На втором месте расположилась Петра Квитова из Чехии. Тройку замыкает румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA от 11 февраля:
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 7030 очков;.
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5920;.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5582;.
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307;.
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100;.
6 (6). Ангелик Кербер (Германия) — 4965;.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940;.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845;.
9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565;.
10 (10). Каролин Возняцки (Дания) — 3467…
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3230…
27 (27). Мария Шарапова (Россия) — 1717…
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…
65 (65). Екатерина Александрова (Россия) — 874;.
66 (66). Екатерина Макарова (Россия) — 864;.
74 (74). Евгения Родина (Россия) — 800…
76 (76). Вера Звонарева (Россия) — 765;.
77 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757…
87 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 689…
95 (95). Анна Блинкова (Россия) — 639..
98 (98) Вероника Кудерметова (Россия) — 621.