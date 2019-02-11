Людмила Самсонова не смогла выйти в основную сетку турнира в Дохе

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За это время 20-летняя Самсонова выполнила три эйса, семь раз ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 22-летняя Мухова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу чешки.