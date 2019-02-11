Людмила Самсонова не смогла выйти в основную сетку турнира в Дохе
167-я ракетка мира, россиянка Людмила Самсонова, проиграла чешке Каролине Муховой, занимающей 132-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 6/3, 1/6 в финале квалификации турнира в Дохе.
167-я ракетка мира, россиянка Людмила Самсонова, проиграла чешке Каролине Муховой, занимающей 132-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 6/3, 1/6 в финале квалификации турнира в Дохе.
Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За это время 20-летняя Самсонова выполнила три эйса, семь раз ошиблась при подаче и реализовала два
Соперница Муховой в основной сетке соревнований Qatar Total Open определится позже.