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11 февраля, источник: GoTennis.ru

Людмила Самсонова не смогла выйти в основную сетку турнира в Дохе

167-я ракетка мира, россиянка Людмила Самсонова, проиграла чешке Каролине Муховой, занимающей 132-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 6/3, 1/6 в финале квалификации турнира в Дохе.

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Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За это время 20-летняя Самсонова выполнила три эйса, семь раз ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 22-летняя Мухова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу чешки.

Соперница Муховой в основной сетке соревнований Qatar Total Open определится позже.

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