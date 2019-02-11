«В Софии пригодилась подготовка к Кубку Дэвиса»

Источник: AP 2019

Победой 16-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева завершился в Болгарии Sofia Open — турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом €525 тыс. В интервью корреспонденту «Ъ» Евгению Федякову он рассказал об особенностях подготовки к этому турниру, оценил уровень своей игры и поделился ближайшими планами.

— Вы приехали в Софию из Биля, где принимали участие в матче Кубка Дэвиса. Это благоприятно отразилось на вашем состоянии или, наоборот, после важной победы над швейцарцами поначалу сказывалась психологическая усталость?

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— После Открытого чемпионата Австралии, где мне удалось сыграть хорошо, я подошел к матчу со сборной Швейцарии не в стопроцентной форме, но за три-четыре дня тренировок сумел прибавить. Поэтому в Софии подготовка к Кубку Дэвиса пригодилась. Точно так же, кстати, и было прошлой осенью после матча со сборной Белоруссии. (Тогда Медведев сначала проиграл в четвертьфинале St. Petersburg Open будущему чемпиону австрийцу Доминику Тиму, а затем победил на турнире в Токио.— «Ъ»). Получается, что тренировки в сборной помогают мне и на личных турнирах.

— В Швейцарии вы жаловались на то, что вам «что-то мешает». В Софии условия полностью удовлетворяли вас?

— Честно говоря, в Биле мне не очень нравился сам корт. В Софии, кстати, было примерно то же самое, но по ходу дела я поймал хорошую игру и выступил очень хорошо.

Получается, что успешно разобрался со всеми вопросами и здесь, и там.

— Ваш французский тренер Жиль Сервара, отсутствовавший в Биле, был в Болгарии вместе с вами?

— Да, он приехал в воскресенье, и мне это очень сильно помогло.

— В четырех матчах Sofia Open вы проиграли лишь один сет, самый первый, голландцу Робину Хаасе. Правильно ли считать, что эта игра оказалась самой сложной, хотя, например, в полуфинале вас ждал более известный и опасный француз Гаэль Монфис?

— Действительно, против Хаасе было непросто, поскольку первую партию я провел довольно неудачно. Поначалу у меня практически ничего не получалось.

Точно так же было и на тренировках, поэтому я немного злился. Но во втором сете расслабился, заиграл агрессивнее — и дело пошло. Приспособившись к условиям, я сумел сохранить это состояние до конца турнира.

— Соперник по финалу венгр Мартон Фучович, обладающий сильным ударом справа, удобен вам по манере игры?

— Это довольно цепкий теннисист, который умеет хорошо держать мяч в розыгрышах. Собственно, именно в цепкости его главный козырь и заключается. В первом сете у нас шла упорная борьба, но по ходу дела мне удалось взять ситуацию под свой контроль. Концовкой финала я был доволен.

— Показалось, что в Софии вам не немного не хватало стабильности попадания первой подачи.

— В трех матчах — самом первом, полуфинале и финале первая подача у меня проходила не очень стабильно. Тем не менее в ключевые моменты именно она меня почти всегда и выручала.

Тут еще надо учитывать тот факт, что София находится относительно высоко над уровнем моря, и скорость полета мяча тут несколько выше, чем обычно.

К тому же мячи, которые использовались на этом турнире, в принципе непросто контролировать. Впрочем, если я победил, что об этом сейчас говорить!

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— С начала года вы провели уже 13 матчей и выиграли 11 из них. Это максимальный показатель в первой двадцатке. Усталости пока не ощущаете?

— Ну так для того мы и проводим предсезонную подготовку, чтобы выдерживать нагрузки! Если вдруг выяснится, что мне нужен перерыв, будем сокращать календарь. Но пока такой необходимости нет.

— Началом сезона, надо полагать, вы довольны?

— Очень доволен. Конечно, всегда можно что-то улучшить. Например, финал в Брисбене против Кеи Нисикори я проиграл. Но мне было очень важно почувствовать, что наработки предсезонной подготовки сразу же пошли в плюс.

— Самым запоминающимся вашим матчем в этом году пока стала встреча с Новаком Джоковичем в четвертом круге Australian Open. Реально было тогда хотя бы довести дело до пятой партии?

— Да, в конце четвертого сета у Новака что-то произошло со спиной, и он начал чаще ошибаться. Я чувствовал, что надо немного поднажать, но сил не хватило. Тем не менее, тот матч мне многое дал в плане уверенности. Я увидел, что способен дать бой Джоковичу — безусловному первому номеру в мире.

— Каков ваш ближайший турнирный график?

— Роттердам, Дубай. Потом Индиан-Уэллс и Майами.

— То, что в феврале вы заявились на одни и те же турниры с Кареном Хачановым, случайность?

— Просто мы находимся неподалеку в рейтинге. Подозреваю, что у нас с Кареном в этом году вообще будет похожий календарь.

— На вашем счету уже три победы на турнирах категории «250» плюс токийская «пятисотка». Нет идеи замахнуться на большее — например, на финал в Индиан-Уэллсе или в Майами?

— Можно всю жизнь готовиться к одному турниру, а потом его провалить. Поэтому мы с тренером акцентируем внимание на повышении уровня моего тенниса. Пока это получается.