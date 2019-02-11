«В Софии пригодилась подготовка к Кубку Дэвиса»
Даниил Медведев о выигрыше своего четвертого титула.
Даниил Медведев о выигрыше своего четвертого титула.
Победой 16-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева завершился в Болгарии Sofia Open — турнир Ассоциации
— Вы приехали в Софию из Биля, где принимали участие в матче Кубка Дэвиса. Это благоприятно отразилось на вашем состоянии или, наоборот, после важной победы над швейцарцами поначалу сказывалась психологическая усталость?
— После Открытого чемпионата Австралии, где мне удалось сыграть хорошо, я подошел к матчу со сборной Швейцарии не в стопроцентной форме, но за
— В Швейцарии вы жаловались на то, что вам «что-то мешает». В Софии условия полностью удовлетворяли вас?
— Честно говоря, в Биле мне не очень нравился сам корт. В Софии, кстати, было примерно то же самое, но по ходу дела я поймал хорошую игру и выступил очень хорошо.
Получается, что успешно разобрался со всеми вопросами и здесь, и там.
— Ваш французский тренер Жиль Сервара, отсутствовавший в Биле, был в Болгарии вместе с вами?
— Да, он приехал в воскресенье, и мне это очень сильно помогло.
— В четырех матчах Sofia Open вы проиграли лишь один сет, самый первый, голландцу Робину Хаасе. Правильно ли считать, что эта игра оказалась самой сложной, хотя, например, в полуфинале вас ждал более известный и опасный француз Гаэль Монфис?
— Действительно, против Хаасе было непросто, поскольку первую партию я провел довольно неудачно. Поначалу у меня практически ничего не получалось.
Точно так же было и на тренировках, поэтому я немного злился. Но во втором сете расслабился, заиграл агрессивнее — и дело пошло. Приспособившись к условиям, я сумел сохранить это состояние до конца турнира.
— Соперник по финалу венгр Мартон Фучович, обладающий сильным ударом справа, удобен вам по манере игры?
— Это довольно цепкий теннисист, который умеет хорошо держать мяч в розыгрышах. Собственно, именно в цепкости его главный козырь и заключается. В первом сете у нас шла упорная борьба, но по ходу дела мне удалось взять ситуацию под свой контроль. Концовкой финала я был доволен.
— Показалось, что в Софии вам не немного не хватало стабильности попадания первой подачи.
— В трех матчах — самом первом, полуфинале и финале первая подача у меня проходила не очень стабильно. Тем не менее в ключевые моменты именно она меня почти всегда и выручала.
Тут еще надо учитывать тот факт, что София находится относительно высоко над уровнем моря, и скорость полета мяча тут несколько выше, чем обычно.
К тому же мячи, которые использовались на этом турнире, в принципе непросто контролировать. Впрочем, если я победил, что об этом сейчас говорить!
— С начала года вы провели уже 13 матчей и выиграли 11 из них. Это максимальный показатель в первой двадцатке. Усталости пока не ощущаете?
— Ну так для того мы и проводим предсезонную подготовку, чтобы выдерживать нагрузки! Если вдруг выяснится, что мне нужен перерыв, будем сокращать календарь. Но пока такой необходимости нет.
— Началом сезона, надо полагать, вы довольны?
— Очень доволен. Конечно, всегда можно
— Самым запоминающимся вашим матчем в этом году пока стала встреча с Новаком Джоковичем в четвертом круге Australian Open. Реально было тогда хотя бы довести дело до пятой партии?
— Да, в конце четвертого сета у Новака
— Каков ваш ближайший турнирный график?
— Роттердам, Дубай. Потом
— То, что в феврале вы заявились на одни и те же турниры с Кареном Хачановым, случайность?
— Просто мы находимся неподалеку в рейтинге. Подозреваю, что у нас с Кареном в этом году вообще будет похожий календарь.
— На вашем счету уже три победы на турнирах категории «250» плюс токийская «пятисотка». Нет идеи замахнуться на большее — например, на финал в
— Можно всю жизнь готовиться к одному турниру, а потом его провалить. Поэтому мы с тренером акцентируем внимание на повышении уровня моего тенниса. Пока это получается.
Уверен, что и на больших турнирах рано или поздно результат придет. Только надо подходить к ним в хорошей физической форме.