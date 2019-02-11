Блинкова вышла в основную сетку турнира в Дохе
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова квалифицировалась в основную сетку теннисного турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 850 тысяч долларов.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова квалифицировалась в основную сетку теннисного турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 850 тысяч долларов.
В финале квалификации Блинкова обыграла австралийку Саманту Стосур — 7:6 (7:1), 3:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 27 минут.