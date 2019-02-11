Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аякс0
Реал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кан0
Нант1
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен2
Страсбур1
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован3
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс2
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак0
СКА2
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо5
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
19:00
ЛокомотивОТ2
Торпедо НН3
Хоккей. НХЛ
14.02
Питтсбург Пингвинз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг4
Витязь1
Хоккей. КХЛ
17:00
ТракторБ1
Северсталь2
Хоккей. НХЛ
14.02
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
16Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?
11 февраля, источник: Р-Спорт

Блинкова вышла в основную сетку турнира в Дохе

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова квалифицировалась в основную сетку теннисного турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 850 тысяч долларов.

Наверх

В финале квалификации Блинкова обыграла австралийку Саманту Стосур — 7:6 (7:1), 3:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 27 минут.

 Туктамышева рассказала о сексе и женском здоровье
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
«Старики работают»: как сложилась судьба Татьяны Тарасовой
«Приятно обыграть “Зенит”»: турки поиздевались над россиянами
Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 миллионов
Экс-российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной
У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены
Новый скандал в КХЛ. У игрока отобрали две шайбы за две минуты
«Аякс» принимает «Реал» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь