Первая ракетка мира Осака объявила о расставании с тренером Бажином
Первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака в своём «твиттере» сообщила о расставании с тренером Сашей Бажином.
Первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака в своём «твиттере» сообщила о расставании с тренером Сашей Бажином.
«Всем привет, я больше не работаю с Сашей. Я благодарна ему за работу и желаю всего лучшего в будущем», — написала Осака.
Бажин в ответ написал: «Спасибо, Наоми. Желаю тебе только лучшего. Что это было за путешествие! Спасибо, что позволила быть его участником».
Осака и Бажин работали вместе с 2017 года. В 2018-м Наоми выиграла первый титул на соревнований WTA, победив в
По итогам прошлого сезона Бажин был назван лучшим тренером года в WTA.