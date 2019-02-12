Белорус Владимир Игнатик вышел в 1/16 финала теннисного турнира во Франции
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик успешно стартовал на турнире серии «Челленджер» во французском Шербуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик успешно стартовал на турнире серии «Челленджер» во французском Шербуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке первого раунда белорус, занимающий 250-е место в мировом рейтинге, обыграл испанца Хавьера
Соперником Владимира Игнатика в 1/16 финала будет итальянский теннисист Лука Ванни (155).
Турнир в Шербуре, призовой фонд которого составляет $46,6 тыс., завершится 17 февраля.