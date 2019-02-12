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12 февраля, источник: БЕЛТА

Белорус Владимир Игнатик вышел в 1/16 финала теннисного турнира во Франции

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик успешно стартовал на турнире серии «Челленджер» во французском Шербуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В поединке первого раунда белорус, занимающий 250-е место в мировом рейтинге, обыграл испанца Хавьера Косано-Барранко (418-й номер рейтинга АТР) — 6:3, 6:3.

Соперником Владимира Игнатика в 1/16 финала будет итальянский теннисист Лука Ванни (155).

Турнир в Шербуре, призовой фонд которого составляет $46,6 тыс., завершится 17 февраля.

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