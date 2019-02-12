Казахстанские теннисистки узнали соперниц за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации
Сборная Казахстана по теннису сыграет с Великобританией в матче за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по теннису сыграет с Великобританией в матче за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации, передает корреспондент Vesti.kz.
Жеребьевка прошла сегодня, 12 февраля. Матчи
Все пары
Великобритания — Казахстан
Россия — Италия
Голландия — Япония
Словакия- Бразилия.
Отметим, что Голландия, Италия, Словакия, и Япония попали в
Напомним, сборная Казахстана на прошлой неделе со счетом 3:0 обыграла Индию и Таиланд, заняв первое место в группе А зоны Азия/Океания, а затем в решающей игре победила Китай — 2:1. За команду выступали Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Галина Воскобоева, Анна Данилина и Гюзаль Айнитдинова.