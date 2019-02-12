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12 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстанские теннисистки узнали соперниц за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации

Сборная Казахстана по теннису сыграет с Великобританией в матче за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации, передает корреспондент Vesti.kz.

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Жеребьевка прошла сегодня, 12 февраля. Матчи плей-офф пройдут 20 и 21 апреля. Казахстанские теннисисты сыграют в Великобританией в гостях.

Все пары плей-офф Кубка Федерации (хозяйки указаны первыми):

Великобритания — Казахстан
Россия — Италия
Голландия — Япония
Словакия- Бразилия.

Отметим, что Голландия, Италия, Словакия, и Япония попали в плей-офф как неудачники первого раунда, а Казахстан, Бразилия, Великобритания и Россия стали победителями своих региональных групп.

Напомним, сборная Казахстана на прошлой неделе со счетом 3:0 обыграла Индию и Таиланд, заняв первое место в группе А зоны Азия/Океания, а затем в решающей игре победила Китай — 2:1. За команду выступали Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Галина Воскобоева, Анна Данилина и Гюзаль Айнитдинова.

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