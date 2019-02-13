Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 850 тысяч долларов.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 850 тысяч долларов.
Первая ракетка турнира во втором круге победила украинку Лесю Цуренко — 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 19 минут.
В четвертьфинале Халеп встретится с немкой Юлией Гергес (9-й номер посева).