Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Авангард
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм Дакс1
Ванкувер Кэнакс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Питтсбург Пингвинз3
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
Футбол. Еврокубки
13.02
Тоттенхэм Хотспур3
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
13.02
Аякс1
Реал2
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Генк
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Бетис
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
Динамо К
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
БАТЭ
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Галатасарай
Бенфика
Футбол. Зарубежный
13.02
Кан0
Нант1
Футбол. Зарубежный
13.02
Сент-Этьен2
Страсбур1
Хоккей. КХЛ
13.02
Слован3
Динамо Мн2
Все события
Фоторепортажи
8Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
14Еврофутбол: «Реал» победил «Атлетико», «Челси» проиграл 0:6
08:33 (мск), источник: Р-Спорт

Шарапова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Наверх
Источник: AP 2019

В январе россиянка сыграла на Открытом чемпионате Австралии, где в матче четвертого круга уступила австралийке Эшли Барти.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В январе Шарапова была вынуждена сняться с турнира в Санкт-Петербурге.

«Я не делала секрета из состояния плеча в прошедшем году. Я боролась с этой травмой и была вынуждена завершить сезон после Открытого чемпионата США. Мое состояние до сих пор не такое, какое мне хотелось бы. Я все еще работаю через боль», — сказала Шарапова.

Место российской теннисистки в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 4 по 17 марта, займет немка Мона Бартель.

 Туктамышева рассказала о сексе и женском здоровье
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
«Реал» с трудом обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов
«Питтсбург» без Малкина победил «Эдмонтон» в матче НХЛ
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры
Икарди не попал в заявку «Интера» на матч Лиги Европы
Новый скандал в КХЛ. У игрока отобрали две шайбы за две минуты
Чемпион мира Джошуа проведет свой следующий бой 1 июня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь