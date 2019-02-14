Шарапова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча

«Я не делала секрета из состояния плеча в прошедшем году. Я боролась с этой травмой и была вынуждена завершить сезон после Открытого чемпионата США. Мое состояние до сих пор не такое, какое мне хотелось бы. Я все еще работаю через боль», — сказала Шарапова.