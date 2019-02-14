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08:44 (мск), источник: Р-Спорт

Изнер стал четвертьфиналистом турнира ATP в Нью-Йорке

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американец Джон Изнер оформил выход в четвертьфинал на теннисном турнире в Нью-Йорке, призовой фонд которого превышает 590 тысяч долларов.

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Источник: Reuters

Изнер, получивший от организаторов первый номер посева, в матче второго раунда переиграл представителя Австралии Бернарда Томича — 7:6 (9:7), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Соперником американского теннисиста в следующем матче будет другой австралиец Джордан Томпсон (седьмой сеяный).

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