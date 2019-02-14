Изнер стал четвертьфиналистом турнира ATP в Нью-Йорке
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американец Джон Изнер оформил выход в четвертьфинал на теннисном турнире в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американец Джон Изнер оформил выход в четвертьфинал на теннисном турнире в
Изнер, получивший от организаторов первый номер посева, в матче второго раунда переиграл представителя Австралии Бернарда Томича — 7:6 (9:7), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Соперником американского теннисиста в следующем матче будет другой австралиец Джордан Томпсон (седьмой сеяный).