Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс2
Куньлунь0
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Генк
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Бетис
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
Динамо К
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
БАТЭ
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Галатасарай
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Цюрих
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Шахтер Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал3
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Авангард2
Хоккей. НХЛ
15.02
Флорида Пантерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
15.02
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
15.02
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
15.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
15.02
Нэшвилл Предаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
15.02
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
15.02
Чикаго Блэкхокс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
15.02
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм Дакс1
Ванкувер Кэнакс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Питтсбург Пингвинз3
Эдмонтон Ойлерз1
Все события
Фоторепортажи
7Зобнину — 25. Главные кадры карьеры
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
17:28 (мск), источник: Р-Спорт

Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Роттердаме

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в ¼ финала турнира в голландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 1,95 миллиона долларов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В матче второго круга Медведев (5-й номер посева) переиграл испанца Фернандо Вердаско со счетом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

За выход в полуфинал турнира россиянин поспорит с победителем матча Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры
Скончался тренер МЮ, воспитавший Бекхэма, Гиггза и Скоулза
Почему возвращение Виктора Ана — большая ошибка (фото)
Капитан «Реала» рискует пролететь мимо четвертьфинала ЛЧ
Павел Мамаев — о матче в СИЗО: Незабываемые ощущения
Слуцкий о проблемах «Витесса»: Паники нет — я не девочка
Прогноз: «Краснодар» и «Байер» не уйдут без голов в матче ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь