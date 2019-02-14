Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Роттердаме
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в ¼ финала турнира в голландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 1,95 миллиона долларов.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в ¼ финала турнира в голландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 1,95 миллиона долларов.
В матче второго круга Медведев (5-й номер посева) переиграл испанца Фернандо Вердаско со счетом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
За выход в полуфинал турнира россиянин поспорит с победителем матча