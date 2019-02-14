Сборная Казахстана по теннису узнала соперников по финальной стадии Кубка Дэвиса
Сборная Казахстана по теннису узнала соперников по финальной стадии Кубка Дэвиса-2019, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по теннису узнала соперников по финальной стадии Кубка Дэвиса-2019, передает корреспондент Vesti.kz.
Этот раунд турнира пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. В столице Испании сыграют 18 сборных, которые разбиты на шесть групп.
Соперниками Казахстана по группе Е стали Великобритания и Голландия. Каждая команда проведет по два матча.
Шесть победителей групп и две лучшие команды из числа, занявших вторые места, выйдут в четвертьфинал. Полуфиналисты нынешнего турнира автоматически получат путевки в финальную стадию Кубка Дэвиса-2020 года.