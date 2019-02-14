Российские теннисисты сыграют с хорватами в финальной стадии Кубка Дэвиса
Жеребьевка финальной стадии Кубка Дэвиса прошла в четверг в Мадриде.
Жеребьевка финальной стадии Кубка Дэвиса прошла в четверг в Мадриде.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сборная России по теннису сыграет в группе B с командами Хорватии и Испании в финальной стадии Кубка Дэвиса, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
Жеребьевка финальной стадии Кубка Дэвиса прошла в четверг в Мадриде.
Финальный турнир пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. В нем примут участие 18 команд — 12 победителей квалификации, четыре полуфиналиста прошлогоднего турнира и две