Нисикори вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Японец Кэй Нисикори вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 1,95 миллиона евро.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Японец Кэй Нисикори вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 1,95 миллиона евро.
Первая ракетка турнира Нисикори во втором круге обыграл латвийца Эрнеста Гулбиса со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 15 минут.
В четвертьфинале Нисикори сыграет с победителем встречи Мартон Фучович (Венгрия) — Николоз Басилашвили (Грузия, 9-й номер посева).