Дияс вышла в основную сетку турнира в Дубае
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла в основную сетку турнира в Дубае (ОАЭ), передает Prosports.kz.
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла в основную сетку турнира в Дубае (ОАЭ), передает Prosports.kz.
В финале квалификации она в двух партиях уверенно обыграла румынку Монику Никулеску со счетом 6:4, 6:4.
Напомним, соревнования завершатся 24 февраля.
В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:4, 6:0.