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15:27 (мск), источник: Prosports.kz

Дияс вышла в основную сетку турнира в Дубае

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла в основную сетку турнира в Дубае (ОАЭ), передает Prosports.kz.

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Источник: AP 2019

В финале квалификации она в двух партиях уверенно обыграла румынку Монику Никулеску со счетом 6:4, 6:4.

Напомним, соревнования завершатся 24 февраля.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:4, 6:0.

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