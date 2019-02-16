Медведев не сумел пробиться в финал турнира ATP в Роттердаме
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в финал теннисного турнира в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 1,95 миллиона евро.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в финал теннисного турнира в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 1,95 миллиона евро.
В полуфинале Медведев, посеянный под 5-м номером, уступил представителю Франции Гаэлю Монфису — 6:4, 3:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 8 минут.
В финале соперником Монфиса станет победитель матча Кэй Нисикори (Япония, 1-й номер посева) — Станислас Вавринка (Швейцария).