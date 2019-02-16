Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Парма
Футбол. Зарубежный
перерыв
Марсель2
Амьен0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Райо Вальекано0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Леганес
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург Пингвинз
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Нант
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-040
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм3
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт1
РБ Лейпциг3
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург3
Майнц0
Футбол. Зарубежный
22:30
Аталанта
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Вальядолид
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь4
Трактор2
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик0
Металлург Мг4
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН5
Сибирь3
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта1
Леванте4
Хоккей. КХЛ
14:00
БарысБ1
Авангард2
Хоккей. НХЛ
17.02
Аризона Койотс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
17.02
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
17.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
17.02
Нью-Йорк Айлендерс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
17.02
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
17.02
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. КХЛ
10:00
АдмиралБ3
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
10:00
АмурОТ3
Куньлунь2
Хоккей. НХЛ
17.02
Вегас Голден Найтс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
17.02
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
17.02
Лос-Анджелес Кингз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс0
Бостон Брюинз3
Все события
Фоторепортажи
9Россия против Германии. Крутые кадры
10Велик-Ан возвращается!
19:34 (мск), источник: Р-Спорт

Медведев не сумел пробиться в финал турнира ATP в Роттердаме

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в финал теннисного турнира в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 1,95 миллиона евро.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В полуфинале Медведев, посеянный под 5-м номером, уступил представителю Франции Гаэлю Монфису — 6:4, 3:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 8 минут.

В финале соперником Монфиса станет победитель матча Кэй Нисикори (Япония, 1-й номер посева) — Станислас Вавринка (Швейцария).

 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Овечкин: Спрошу у Трампа, когда наладятся отношения с Россией
10 фактов о белорусских легионерах в чемпионате России
Российский боец рассказал об искрах из глаз после удара в пах
«Дело не в мастерстве, а в везении». В сборной РФ в этом уверены
«Валенсия» намерена выкупить Черышева у «Вильярреала»
Теннис медленно убивают: турниров меньше, игроки в панике
Американский боец отдаст сопернику весь свой гонорар за перевес
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь