Мертенс обыграла Халеп и завоевала титул на теннисном турнире в Дохе

Мертенс в субботу победила в финале первую ракетку турнира румынку Симону Халеп со счетом 3:6, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут.

Для Мертенс этот титул WTA стал 5-м в карьере в одиночном разряде.