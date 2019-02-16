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21:01 (мск), источник: Р-Спорт

Мертенс обыграла Халеп и завоевала титул на теннисном турнире в Дохе

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бельгийка Элизе Мертенс выиграла теннисный турнир в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 850 тысяч долларов.

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Источник: AP 2019

Мертенс в субботу победила в финале первую ракетку турнира румынку Симону Халеп со счетом 3:6, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут.

Для Мертенс этот титул WTA стал 5-м в карьере в одиночном разряде.

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