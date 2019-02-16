Мертенс обыграла Халеп и завоевала титул на теннисном турнире в Дохе
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бельгийка Элизе Мертенс выиграла теннисный турнир в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 850 тысяч долларов.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бельгийка Элизе Мертенс выиграла теннисный турнир в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 850 тысяч долларов.
Мертенс в субботу победила в финале первую ракетку турнира румынку Симону Халеп со счетом 3:6, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут.
Для Мертенс этот титул WTA стал 5-м в карьере в одиночном разряде.