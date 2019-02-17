Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо Эвеланш0
Сент-Луис Блюз0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона1
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
16.02
Аталанта1
Милан3
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона Койотс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
16.02
Анже3
Ницца0
Футбол. Зарубежный
16.02
Монако1
Нант0
Хоккей. НХЛ
04:00
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
16.02
Филадельфия ФлайерзОТ6
Детройт Ред Уингз5
Хоккей. НХЛ
16.02
Питтсбург Пингвинз4
Калгари Флэймз5
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Зарубежный
16.02
Герта1
Вердер1
Футбол. Зарубежный
16.02
Реал Сосьедад3
Леганес0
Футбол. Зарубежный
16.02
Кальяри2
Парма1
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
16.02
Марсель2
Амьен0
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
16.02
Райо Вальекано0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
16.02
Шальке-040
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
16.02
Хоффенхайм3
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
16.02
Штутгарт1
РБ Лейпциг3
Футбол. Зарубежный
16.02
Вольфсбург3
Майнц0
Хоккей. КХЛ
16.02
Северсталь4
Трактор2
Хоккей. КХЛ
16.02
Нефтехимик0
Металлург Мг4
Хоккей. КХЛ
16.02
Торпедо НН5
Сибирь3
Футбол. Зарубежный
16.02
Сельта1
Леванте4
Хоккей. КХЛ
16.02
БарысБ1
Авангард2
Все события
Фоторепортажи
10Велик-Ан возвращается!
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
00:24 (мск), источник: Р-Спорт

Вавринка вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Швейцарец Стэн Вавринка вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 1,95 миллиона евро.

Наверх
Источник: Reuters

В полуфинале Вавринка нанес поражение первой ракетке турнира японцу Кэю Нисикори — 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.

Соперником швейцарца в финальном матче станет француз Гаэль Монфис, ранее одолевший россиянина Даниила Медведева.

 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Биатлонистка РФ расстреляла все мишени. Она почти в десятке
Принц Саудовской Аравии хочет купить МЮ за 3,8 млрд фунтов
«Начал ныть»: что известно о состоянии Харитонова
Две шайбы и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения
ФК «Монако» с Головиным обыграл «Нант» в чемпионате Франции
«Атлетико» вышел на второе место в примере
Американский боец отдаст сопернику весь свой гонорар за перевес
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь