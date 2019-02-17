Вавринка вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Швейцарец Стэн Вавринка вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 1,95 миллиона евро.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Швейцарец Стэн Вавринка вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 1,95 миллиона евро.
В полуфинале Вавринка нанес поражение первой ракетке турнира японцу Кэю Нисикори — 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.
Соперником швейцарца в финальном матче станет француз Гаэль Монфис, ранее одолевший россиянина Даниила Медведева.