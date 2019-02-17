Иснер и Опелка установили рекорд ATP по количеству эйсов в трёхсетовом матче

Теннисисты провели три тай-брейка, по ходу которых в сумме выполнили 81 эйс: 43 в активе Опелки и 38 — у Иснера. Таким образом, спортсмены обновили рекорд ATP по количеству подач навылет в трёхсетовом матче. Предыдущее достижение в январе установили Ник Кирьос и Райан Харрисон на турнире в Брисбене (Австралия) — тогда за одну встречу они совершили 71 эйс.