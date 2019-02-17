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14:21 (мск), источник: Р-Спорт

Макарова проиграла Соснович на теннисном турнире в Дубае

Во втором раунде Соснович сыграет с представительницей Тайваня Си Сувэй.

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россиянка Екатерина Макарова завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

В матче первого круга Макарова проиграла белоруске Александре Соснович со счетом 6:0, 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

Во втором раунде Соснович сыграет с представительницей Тайваня Си Сувэй.

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