Макарова проиграла Соснович на теннисном турнире в Дубае
Во втором раунде Соснович сыграет с представительницей Тайваня Си Сувэй.
Во втором раунде Соснович сыграет с представительницей Тайваня Си Сувэй.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россиянка Екатерина Макарова завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
В матче первого круга Макарова проиграла белоруске Александре Соснович со счетом 6:0, 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.
Во втором раунде Соснович сыграет с представительницей Тайваня Си Сувэй.