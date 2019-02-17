Касаткина одержала первую победу в сезоне на турнирах WTA
В первом круге турнира в Дубае россиянка обыграла Магдалену Френх из Польши со счетом 6:3, 3:6, 6:4.
В первом круге турнира в Дубае россиянка обыграла Магдалену Френх из Польши со счетом 6:3, 3:6, 6:4.
ТАСС, 17 февраля. Россиянка Дарья Касаткина обыграла Магдалену Френх из Польши в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.
Касаткина, посеянная на турнире под 11-м номером, выиграла со счетом 6:3, 3:6, 6:4 за 2 часа 16 минут. Ранее теннисистки не встречались.
21-летняя Френх занимает 180-е место в рейтинге WTA, 21-летняя Касаткина — 14-е. Россиянка выиграла первый матч в сезоне на турнире под эгидой WTA. До этого она проиграла в первом круге турнира в Брисбене, в первом круге турнира в Сиднее, в первом раунде Открытого чемпионата Австралии, в четвертьфинале турнира в
В следующем круге турнира в Дубае Касаткина сыграет с победительницей матча между американкой Софией Кенин (37-е место рейтинге WTA) и румынкой Михаэлой Бузэрнеску (29).
Касаткина на турнире в Дубае в прошлом году дошла до финала, в котором проиграла украинке Элине Свитолиной. Общий призовой фонд текущего турнира составляет $2,8 млн.