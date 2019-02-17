Касаткина одержала первую победу в сезоне на турнирах WTA

21-летняя Френх занимает 180-е место в рейтинге WTA, 21-летняя Касаткина — 14-е. Россиянка выиграла первый матч в сезоне на турнире под эгидой WTA. До этого она проиграла в первом круге турнира в Брисбене, в первом круге турнира в Сиднее, в первом раунде Открытого чемпионата Австралии, в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге (начала турнир со стадии ¼ финала после снятия Марии Шараповой). В последний раз она одерживала победу на турнире в китайском Чжухае в октябре.