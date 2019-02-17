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21:08 (мск), источник: Р-Спорт

Халеп отказалась от услуг тренера, с которым проработала неделю

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп прекратила сотрудничество с тренером Тьерри ван Клемпутом после окончания турнира в Дохе (Катар), который завершился в субботу.

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Источник: AFP 2019
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Халеп в начале февраля объявила о том, что бельгийский специалист ван Клемпут станет ее тренером. На турнире в Дохе румынская теннисистка дошла до финала, где уступила бельгийке Элизе Мертенс в трех сетах.

«Мы работали вместе в течение недели, все кончено, — приводит слова Халеп сайт Женской теннисной ассоциации. — Мы решили прекратить сотрудничество, потому что не подходим друг другу. Он хороший человек, но у нас не возникло “химии”. В настоящее время я не намерена искать тренера, постараюсь самостоятельно решить свои проблемы».

В конце января японка Наоми Осака сместила Халеп с первой строчки рейтинга WTA. В понедельник румынка поднимется с третьего на второе место в рейтинге.

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