Халеп отказалась от услуг тренера, с которым проработала неделю

Халеп в начале февраля объявила о том, что бельгийский специалист ван Клемпут станет ее тренером. На турнире в Дохе румынская теннисистка дошла до финала, где уступила бельгийке Элизе Мертенс в трех сетах.

«Мы работали вместе в течение недели, все кончено, — приводит слова Халеп сайт Женской теннисной ассоциации. — Мы решили прекратить сотрудничество, потому что не подходим друг другу. Он хороший человек, но у нас не возникло “химии”. В настоящее время я не намерена искать тренера, постараюсь самостоятельно решить свои проблемы».