Опелка выиграл первый титул ATP в карьере

Опелка в финальном матче обыграл канадца Брейдена Шнура со счетом 6:1, 6:7 (7:9), 7:6 (9:7). Теннисисты провели на корте чуть более двух часов. За встречу 21-летний американец совершил 43 эйса против 7 у оппонента.