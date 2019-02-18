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10:40 (мск), источник: Р-Спорт

Опелка выиграл первый титул ATP в карьере

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американец Рейлли Опелка одержал победу на теннисном турнире в Нью-Йорке, призовой фонд которого превышает 590 тысяч долларов.

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Опелка в финальном матче обыграл канадца Брейдена Шнура со счетом 6:1, 6:7 (7:9), 7:6 (9:7). Теннисисты провели на корте чуть более двух часов. За встречу 21-летний американец совершил 43 эйса против 7 у оппонента.

Для Опелки этот титул стал первым в карьере на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

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