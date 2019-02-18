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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл второй турнир подряд

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко одержал победу на международном турнире серии ITF Futures в Турции с призовым фондом 15 тысяч долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанец в финале оказался сильнее американца Себастьяна Корду со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Таким образом, Попко завоевал подобный титул во второй раз подряд. Ранее он стал первым в США.

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Более того, теннисист первенствовал и в парном разряде. В финале Попко вместе с итальянцем Рикардой Белотти выиграли аргентинцев Эрнена Касанову и Томаса Пучеса — 6:4,7:6 (3).

Стоит отметить, что ITF Futures — цикл международных мужских профессиональных теннисных турниров, проводимых Международной федерацией тенниса (ITF). Турниры Futures проводятся с 1998 года и представляют собой низшую, «ученическую» ступень международных профессиональных турниров.

Рейтинг, набираемый в этих турнирах, служит критерием допуска к участию в турнирах следующих уровней — ATP Challenger, а затем в турнирах ATP-тура.

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